لافروف يبحث مع نظيره المولدوفي مسألة وجود القوات الروسية في ترانسنيستريا

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الطرفان قضايا الساعة وآفاق تطوير العلاقات الروسية المولدوفية وعضوية مولدوفا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كمراقب".

كما شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين، والحفاظ على الاتصالات المكثفة على مختلف المستويات.

وأضاف البيان: "تم تبادل التقييمات حول الوضع الحالي في عملية التفاوض حول تسوية ترانسنيستريا، وكذلك قضايا الساعة".

يذكر أنه في عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة سعت ترانسنيستريا، 60% من سكانها من الروس والأوكرانيين، للانفصال عن ملدوفا، حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، خوفًا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا. وبشكل عام، أصبحت ترانسنيستريا إقليماً خارج سيطرة كيشيناو.

في هذا الصدد، أعلنت الرئيسة المنتخبة لملدوفا مايا ساندو، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، أنه ينبغي سحب مجموعة عمليات حراسة المستودعات العسكرية الروسية مع أسلحتها من أراضي ترانسنيستريا، كما وينبغي إزالة الأسلحة نفسها، واقترحت أيضًا إحلال مراقبين مدنيين في ترانسنيستريا بدلاً من قوات حفظ السلام، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.