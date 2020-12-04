جهاز حرس الحدود الأوكراني ينفي تسجيل حالات إطلاق نار قرب حدود روسيا

صرح جهاز حرس الحدود الأوكراني الحكومي، اليوم الجمعة، بأن عناصره لم يسجلوا أي حالات إطلاق نار بالقرب من الحدود مع روسيا.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز حرس الحدود الأوكراني على موقعه الإلكتروني: "لم تسجل دوريات حرس الحدود التابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني أي حالات إطلاق نار بالقرب من الحدود الروسية. علاوة إلى ذلك، لم يُبلغ الجانب الروسي عناصر حرس الحدود الأوكرانية على وجه السرعة، بأية حالات غير نمطية في القسم المشترك من الحدود. والآن يجري التأكد من الوضع في المنطقة التي يشير الجانب المقابل إليها، كونها أرضا قد يحدث فيها انتهاك للحدود".

هذا وتقدم الجانب الأوكراني بمبادرة لعقد اجتماع لتوضيح ملابسات هذا الحادث.

وأشار جهاز حرس الحدود الأوكراني إلى أنه "قد تقدم بمبادرة عقد اجتماع لممثلي جهازي حرس الحدود لتوضيح كل التفاصيل التي يتحدث عنها الجانب الروسي".

يذكر أنه سبق وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أن ثلاثة رجال مسلحين مجهولي الهوية حاولوا اقتحام حدود روسيا من أوكرانيا ليلة الجمعة، وكان هناك تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وتمكن الاثنان الآخران من الفرار."

هذا وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف في عام 2014، على خلفية الوضع في دونباس. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا مرارًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي كانون الثاني/ يناير 2015 ، تبنى البرلمان الأوكراني بيانًا وصف فيه روسيا الاتحادية بـ"الدولة المعتدية". وتنفي روسيا من جانبها، اتهامات الجانب الأوكراني وتصفها بأنها غير مقبولة. وصرحت موسكو مرارًا بأنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي ومهتمة بأن تتغلب كييف على الأزمة السياسية والاقتصادية.