بوتين: النشاط الاقتصادي للمواطنين الروس ينمو تدريجيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن النشاط الاقتصادي للمواطنين الروس يتزايد تدريجيا.

وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس مجلس مصرف "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، في إشارة إلى نتائج عمل البنك: "بشكل عام، خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، بدا لي، أن النتائج جيدة إلى قدر ما"، مضيفا "محفظتكم الائتمانية تنمو، وأنا أفهم أنكم ربما تشعرون بذلك، النشاط الاقتصادي للمواطنين يتزايد تدريجيا".

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس إلى أنه خلال هذه الفترة ، "انخفض صافي أرباح "سبيربنك" بشكل طفيف"، كما "انخفضت كفاءة رأس المال بشكل طفيف".

يذكر أنه في عام 2019، ارتفع صافي أرباح "سبيربنك" بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2018، إلى 845 مليار روبل (نحو 11.38 مليار دولار)، في الوقت نفسه، ارتفع صافي الأرباح بموجب المعايير الروسية لإعداد التقارير المالية في عام 2019 بنسبة 11.2%، إلى 870.1 مليار روبل (نحو 11.72 مليار دولار).