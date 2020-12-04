لافروف: واشنطن تعرقل حل مسألة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا وتتجاهل موقف الاتحاد الأفريقي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرا إلى عرقلة الولايات المتحدة لحل المسألة لشهور عدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي "البحر المتوسط: الحوار الروماني"، اليوم الجمعة: "يقلقنا عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. الزملاء الأمريكيون يعرقلون هذا القرار لشهور طويلة، ويتجاهلون موقف الاتحاد الأفريقي ويحاولون إملاء شروطهم، ويرفضون البحث عن حل وسط يناسب الجميع".

كما أشار لافروف إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الحركة على المسار السياسي في هذا البلد متوقفة، قائلا: "الوضع قلق في بلد آخر بالمنطقة - ليبيا... الحركة على المسار السياسي متوقفة ولم تسفر الاجتماعات الأخيرة عن إحراز تقدم يأمل الجميع".

وبحسب الوزير الروسي فإن المهمة الرئيسية لموسكو في هذه المرحلة هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين من أجل التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو تحديد أحد الأطراف الليبية كأولوية.

وعقدت الأطراف الليبية عدة لقاءات يضاف إليها الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية وسلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.