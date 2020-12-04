روسيا تسجل تراجعا طفيفا في انتشار فيروس كورونا

أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، خلال إفادة صحفية، اليوم الجمعة، تراجع انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.

وقالت غوليكوفا: "الآليات التي تم استخدامها​ للحد من انتشار فيروس كورونا، ساهمت في تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة بالفيروس".

وأشارت غوليكوفا إلى ازدياد عدد المناطق الروسية التي سجلت اليوم، تراجعا في انتشار فيروس كورونا وقالت: "مقارنةً بالأول من نوفمبر، ازداد عدد المناطق التي لوحظ فيها تراجعا في انتشار عدوى فيروس كورونا من 50 إلى 61 منطقة".

وأضافت غوليكوفا :"انخفض عدد المناطق التي يستمر فيها المرض في النمو من 33 إلى 23 منطقة".

كما لفتت غوليكوفا إلى أن اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا "سبوتنيك –V" و"إبيفاك كورونا" أظهرا كفاءة عالية وآمان.

وقالت: "حتى الآن، سجلت الدولة لقاحين روسيين وهما يخضعان لتجارب سريرية بعد التسجيل. وهما لقاح "سبوتنيك في" الذي طوره مركز غامالي" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، ولقاح "إبيفاك كورونا" التابع لمركز فيتكور العلمي في نوفوسيبيرسك.. وتظهر التجارب السريرية بعد التسجيل أن اللقاحين يتمتعان بكفاءة عالية وأمان".

كما أوضحت غوليكوفا، أنه تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك – V" في التداول العام، وقالت:

"اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020، تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك – V في التداول العام، كما سيتم طرح لقاح إبيفاك كورونا في ديسمبر 2020".

وتم فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو للأطباء والمعلمين، وكذلك المختصين الاجتماعيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، يوم الأربعاء، تعليمات لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا ببدء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل في روسيا.

عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أكد أنه بالاتفاق مع الحكومة من أجل اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سيُفتتح بدءًا من اليوم الموافق لـ4 كانون الأول/ديسمبر 2020، سجل إلكتروني لتطعيم للعاملين في مجال التعليم والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك للعاملين في الخدمات الاجتماعية بالمدينة، مشيرا إلى أن عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو سيبدأ في الـ5 من الشهر الجاري.