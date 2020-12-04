لافروف: روسيا ليس لديها خلافات جوهرية مع تركيا

وقال لافروف في كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي "البحر المتوسط: الحوار الروماني": "ليس لدينا خلافات جوهرية مع تركيا".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن الدول لا يمكنها الاتفاق على كل شيء وستكون هناك بعض نقاط الخلاف في المواقف بين أي دولة.

وقال : "علاقاتنا مع تركيا مبنية على أساس حسن الجوار ومراعاة مصالح بعضنا البعض. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مشاريع بملايين الدولارات في قطاع الطاقة، وكذلك تعاون في المجال العسكري الفني، ولدينا خطط لتنسيق نشاط سياستنا الخارجية... أما فيما يتعلق بالمسألة الليبية، لا يخفى على أحد أن لدينا اختلافات في المواقف مع تركيا، لكننا نظل على اتصال مع جميع أطراف الصراع. إن تركيا وأطراف أخرى في الصراع تساعد على تحقيق نتائج أفضل عندما نعمل جميعا معا".