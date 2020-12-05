الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تنفيذ اتفاق السلام في قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تنفيذ اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني "قره باغ" المتنازع عليها بينهما، والذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية روسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم "ناقش لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بما في ذلك تعامل الطرفين مع قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في قره باغ، إضافة إلى عدة قضايا أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي والموضوعات المطروحة على الساحة الدولية".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن وزير الخارجية الأرميني، آرا إيفازيان، سيزور روسيا في 7 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة قضية قره باغ.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.