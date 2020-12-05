بوتين: الكرم والصدق والرحمة في دمائنا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن القيادة الأخلاقية والمعنوية الموجودة في روسيا تضمن أفضل الصفات لشعب البلاد الغنية بالأديان والأعراق المختلفة، مشيرا إلى أن المكونات الاجتماعية المتعددة دائما كانت تساعد روسيا في الاستحقاقات المختلفة.

وقال خلال لقاء مع المتأهلين لنهائيات مسابقة للمتطوعين الروس بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين إن "الكرم الصادق والرحمة هي القاعدة الأساسية بالنسبة لنا. وهذا شيء لا يمكن أن ينتزع أبدًا، وهو جوهر شخصيتنا وثقافتنا وتقاليدنا وهذا ينتقل من جيل إلى جيل، كما يقولون في دمائنا".

وأضاف بوتين قائلا إن روسيا ستعمل على "لحم" المناطق الشمالية للبلاد والمناطق القطبية منها على مدار العقود المقبلة، على الأخص عبر أنشطة التعدين.

وتابع بوتين قائلا"روسيا دولة شمالية، و70 بالمئة من أراضيا تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وكل ما يحدث في الشمال ذو أهمية خاصة لنا، ولا أتحدث هنا عن تطوير طريق بحر الشمال وحسب".

وأوضح أن مستقبل روسيا يكمن في تطوير المناطق الشمالية، مؤكدا ثقته في تنمية الحكومة لتلك المنطقة بنجاح، خاصة فيما يتصل بتوسعة استخراج المعادن.

وتابع أنه "على مدار العقد المقبل، سوف تلحم روسيا القطب الشمالي مع الأراضي الشمالية، ذلك أمر واضح".