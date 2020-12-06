حريق كبير في سوق فيه ألعاب نارية بمدينة روستوف الروسية

قالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إن حريقا حدث في جناح تجاري مؤلف من طابقين في سوق "كلاسيك" بمدينة روستوف الروسية.

وجاء في بيان الوزارة، إن مساحة الحريق كانت 200 متر مربع في القسم الأوسط من الجناح عند وصول رجال الإطفاء وفي الوقت الحالي وصلت مساحة الحريق إلى 1.5 ألف متر مربع، وتم تصنيف الحريق في المستوى الرابع من حيث الصعوبة.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أنه، وفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات. واشتعل جناح به مواد نارية. ويشارك 36 شخصا و12 قطعة من المعدات في احتواء الحريق.