عمدة موسكو يتوقع تطعيم من 6 إلى 7 مليون شخص في المدينة

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إنه كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الروسية، من الضروري تطعيم ما يصل إلى 7 ملايين شخص.

وقال العمدة، نحن بحاجة أن نضع خطة لتطعيم من 6 إلى 7 مليون شخص... ونحتاج أن نخوض تدريجيًا في ذلك، والعمل على آليات التسجيل الرقمي والخدمات اللوجستية بينها تسليم وحفظ جرعات اللقاح.

وأضاف سوبيانين، "عياداتنا لا تزال تقدم الرعاية الضرورية، لكننا نعمل على زيادة طاقة المستشفيات الاحتياطية التي أنشأناها. بما في ذلك القدرات التكنولوجية والطبية على حد سواء".

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة الماضي، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو للأطباء والمعلمين، وكذلك المختصين الاجتماعيين.

هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول "للمجموعة الأكثر عرضة للخطر".