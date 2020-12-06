روسيا تفتتح عياداتها الطبية لسكان قره باغ... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن عياداتها الطبية المتنقلة في منطقة ستيباناكيرت في قره باغ بدأت بالعمل واستقبال المواطنين المحتاجين إلى مساعدات طبية.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "بدأت العيادات الطبية التابعة للقطاعات العسكرية الروسية في المنطقة الحدودية بتقديم المساعدة لسكان ناغورنو قره باغ".

وأضاف بيان الوزارة: "تقدم الوحدة الطبية للقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الشرقية المساعدة للسكان المحليين في مدينة ستيباناكيرت. وخلال اليوم، استقبل الأطباء العسكريون الروس حوالي 40 من السكان المحليين، كما قدم المعالجون والجراحون وغيرهم من المتخصصين الاستشارات والفحوصات والمساعدة الطبية المطلوبة للمحتاجين".

وبحسب البيان وصل إلى المنطقة أكثر من 60 طبيبا بينهم جراحون وأطباء التخدير والإنعاش وعلماء الأوبئة.

وأعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.