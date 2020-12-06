روسيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 29 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2 مليون 460 ألف 770 حالة إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 29039 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 6065 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 20.9 في المئة من المصابين".

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 7512 حالة، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 3753 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1295 حالة.

وأضاف البيان، أن 457 شخصا قد توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 43 ألف 141 حالة وفاة.

وتابع البيان: "غادر 21342 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1937738 شخصا".

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سيصل قريبًا إلى مليوني جرعة وهذا سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.