مصرع 3 مراهقين في روسيا إثر اصطدام سيارة بقطيع من الخيول... صور

قالت شرطة جمهورية بشكيريا بوسط روسيا، إن ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 15 عاما، قتلوا وأصيب آخران، عند اصطدام سيارة بقطيع من الخيول في منطقة ابزيليلوفسكي الليلة الماضية.

وفي تقرير للشرطة المحلية في ضبطها لواقعة الحادث المأساوي جاء فيه" على الطريق السريع في باشكيريا، اصطدمت سيارة دايو نكسيا بالخيول، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و 15 عاما ، وإصابة اثنين آخرين". وفقا لـ "الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية" في روسيا.

وذكرت الإدارة:" المأساة وقعت ليلة الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول بالقرب من قرية أتافدي في منطقة أبزيلليلوفسكي"، وبحسب الوزارة، صدمت مجموعة من المراهقين في سيارة قطيع خيول، وقالت الخدمة الصحفية:

"مات شخصان من مواليد 2004 في مكان الحادث، وآخر من مواليد 2005 (توفي) بعد وصول الأطباء"، وأضافت وزارة الداخلية أن:

"فتاتين من مواليد عام 2004 تم نقلهما إلى المستشفى بجروح".

وتجري الشرطة تحقيقا، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.