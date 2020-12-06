الشرطة الروسية توقف محتالا أفريقيا يمارس الشعوذة والتزوير

نجحت السلطات الروسية، اليوم الأحد، من اعتقال محتال من إحدى الدول الأفريقية كان يقوم بأعمال الشعوذة والاختلاس ويرغم ضحاياه على دفع الأموال بحجة السحر في مدينة موسكو.

وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "اعتقل عناصر من إدارة المباحث الجنائية في موسكو مواطنا أفريقيا كان متورطا باختلاس أموال والقيام بأعمال السحر والشعوذة.

وأضاف بيان الداخلية: "ثبت مبدئيا أن الرجل كان يعمل في ما يسمى تزوير النقود عبر استخدم أوراق لصناعة العملات، حيث كان يقوم بتوزيعها على الضحاياه الذين كانوا يأتون إليه بهدف السحر والشعوذة".

وتابع البيان: "بعد رصد وتحر استطاعنا عبر عناصرنا من إثبات عمليات التزوير التي كان يقوم بها حيث حاول سرقة مبلغ 22 مليون روبل من مواطن أخر وتمت عملية التوقيف".

وفيما يتعلق بالمشتبه به، سبق وتمت إدانته بارتكاب أفعال جرمية مماثلة، وهو مواطن يبلغ من العمر 45 عاما من دولة أفريقيا وسطى.