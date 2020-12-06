روسيا تعلق على شروط واشنطن للحصول على التأشيرة الخضراء: قوة رجعية لا تعترف بالتاريخ

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على قرار الأمريكي بشأن اعتبار السكان الروس في جرز الكوريل هم سكان يابانيين خلال مسابقة الحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية.

وردت الخارجية الروسية عبر تصريحات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "هل تحتاج الولايات المتحدة إلى مزيد من الأدلة على أنها قوة رجعية؟ بقرار عام 1945، عادت جزر الكوريل للاتحاد السوفيتي".

Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм.



☝️ Знайте свои границы и «красные линии».👇 pic.twitter.com/bckJmbJaLD — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 6, 2020

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نظيرتها الأمريكية تشكك بهذه الطريقة في نتائج الحرب العالمية الثانية و"تشجع على الانتقام".

وكانت صحيفة "هوكايدو شيمبون" اليابانية قد لفتت الانتباه إلى قواعد سحب البطاقات الخضراء الأمريكية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية والتي كانت إحدى شروطها اعتبار السكان الروس في جرز الكوريل هم سكان يابانيين بالأصل.