طبيب روسي يتحدث عن آلية عمل اللقاحات ضد كورونا

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن اللقاحات المطروحة ضد "كوفيد-19"، وكيفية عملها، الاختلافات فيما بيهما.

وأضاف مياسنيكوف "تم تطوير مبادئ التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2002، عندما حدث تفشي فيروس "السارس 1"، ولكن بعد ذلك لم يكن التطعيم ضروريا، واختفى الفيروس التاجي من البشر. في الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن اللقاح يجب أن يستهدف "البروتين الشائك" لفيروس الكورونا، والذي بمساعدته يلتصق بمستقبلات الرئتين ويدخل الخلايا، مثل أي فيروس آخر".

وتابع مياسنيكوف "بالنسبة إلى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المسجل والموافق عليه للاستخدام يعمل على أساس الفيروسات الغدية، مما يسبب استجابة مناعية بسبب بروتين مشابه تعمل الأجسام المضادة المنتجة بدورها ضد طفرات فيروس كورونا".

وأشار الأخصائي إلى أن "لقاح جامعة أكسفورد يعمل على مبدأ مماثل، يتم تفعيل عقاقير تستخدم فيها فيروسات حية ولكنها وغير ضارة للإنسان".

وختم مياسنيكوف بالقول "أما لقاحات الصين فتعمل على أساس فيروس كورونا المستجد المعطل، وأضاف مياسنيكوف أن اللقاحات يتم تطويرها وفقًا لمبدأ مماثل في الهند وكازاخستان. هناك أيضًا أدوية قيد التطوير تسمح بالإعطاء عن طريق الأنف وتمنح المناعة، هذه الطريقة واعدة أكثر إذا دخل الفيروس التاجي إلى الجهاز التنفسي.

يشار إلى إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا من أكثر من 50 دولة.