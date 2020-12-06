مسؤول روسي يحتفل بمنصبه الجديد بضربة مدفع... صورة

احتفل أناتولي تشوبايس بمنصبه الجديد عبر إطلاق النار من مدفع هاوتزر من طراز "دي 30" المثبت في قلعة بطرس وبولس.

ونشر تشوبايس صورة لحظة إطلاق النار من المدفع عبر صفحته على موقع "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلا إنه "فعل ذلك للاحتفال في بداية مهمة جدا".

ويشار إلى أن تشوبايس أصبح مبعوثاً رئاسياً خاصاً للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روس نانو"، حيث بقي لمدة 12 سنة.

وأضاف تشوبايس "لا توجد آثار ضارة على المناخ ولا عواقب سلبية للبيئة".

جدير بالذكر أن إطلاق النار من المدفع هي عادة تشير إلى تمام الساعة 12 ظهرا، حيث تنتشر هذه العادة في عدة أقاليم روسية منها سان بطرسبورغ وسيفاستوبول وفلاديفوستوك وكراسنويارسك وكرونشتات.