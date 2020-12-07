زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وبحسب ممثل الفرع: "وقع الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 4.6 درجة صباح، اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا.

وأوضح الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 207 كيلومترا شرق قرية أوست كامتشاتكا".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ، لم يشعر سكان إقليم كامتشاتكا بالحدث الزلزالي.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.