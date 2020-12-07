روسيا تبيع أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار

صرح سيرغي تشيميزوف رئيس شركة روستيخ للصحفيين بأن شركة "روس أوبرون أكسبورت" (جزء من روستيخ) باعت أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار على مدار 11 شهرًا من عام 2020.

وقال: "اعتبارًا من اليوم، حوالي 10 مليارات، وأعتقد أنه بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول، سنصل إلى الأهداف المخطط لها. وكقاعدة عامة، سيكون الحد الأقصى لعدد الشحنات متحققا في نهاية العام".

كما أكد أن "روس أوبرون إكسبورت" تخطط لتوريد أسلحة للخارج بقيمة 12.8 مليار دولار في عام 2020 ، مشيرا إلى أن الانخفاض الطفيف في الطلب على المعدات العسكرية الروسية مرتبط بوباء فيروس كورونا.

على مدى السنوات القليلة الماضية، صدرت الشركة معدات عسكرية تزيد قيمتها قليلاً عن 13 مليار دولار.

وأضاف "هذا العام لن تتغير الأحجام عمليًا، وخطة التوريد التي نتوقع تحقيقها تبلغ 12.8 مليار دولار. كان هناك انخفاض طفيف في الطلب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن شركاءنا أجبروا على سحب جزء من الأموال من ميزانية الدفاع لمكافحة فيروس كورونا".

وأوضح رئيس روستيخ أنه بسبب وباء COVID-19، تم إيقاف الحركة الجوية بين الدول، مما أعاق بشكل كبير تنفيذ عقود الأسلحة.

وأكد تشيميزوف أنه على الرغم من ذلك، تمكنت الشركة هذا العام من الحفاظ على محفظتها من الطلبات عند مستوى 50 مليار دولار أمريكي.