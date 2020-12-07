الكرملين: لا داعي لفرض إغلاق كلي أو جزئي بسبب كورونا

وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن المستوى الحالي لتنظيم عملية المكافحة وتزويد الأشخاص بالخدمات الطبية كافٍ لتجنب فرض أي عمليات إغلاق، سواء كان ذلك قطعًا في الاتصال بين المناطق أو إغلاقًا للاقتصاد. نعتقد أن هذا لا يزال غير ضروري".

وأشار بيسكوف إلى أن رؤساء المناطق في مجال مكافحة انتشار وباء الفيروس التاجي منحوا صلاحيات خاصة، ويمكنهم استخدامها بالتنسيق مع المفوضية الحكومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة انتشار العدوى.

في وقت سابق ، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو إن الموجة الثانية من COVID-19 تظهر أنه من الضروري النظر في مسألة قيود معينة على حركة المواطنين بين المناطق. ثم قال مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف إن وزارة الصحة الروسية لم تقترح فرض قيود إضافية على حركة الروس.