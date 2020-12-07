"مروحيات روسيا" تتهم أوكرانيا بالإصلاح غير القانوني لطائرات "مي-17" الأفغانية

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "مروحيات روسيا" أن أوكرانيا تقوم بإصلاحات غير مشروعة للمروحيات الأفغانية من طراز "مي-17في"، ما يعرض حياة الجيشين الأفغاني والأمريكي للخطر.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك" إن "الشركة تعتبر أنه من الضروري التحذير من أن شركات إصلاح الطائرات الأوكرانية تقوم بإصلاحات غير مشروعة للمروحيات من طراز "مي-17في" وبالتالي تعرض حياة العسكريين الأمريكيين والأفغان الذين يشغلون هذه المعدات للخطر".

وأضافت أن مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الأفغاني وصلتا للإصلاح إلى شركتي إصلاح الطائرات الأوكرانية "موتور سيتش" و"أفياكون".

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن للشركتين الأوكرانيتين إجراء إصلاحات منتظمة للطائرة مي-17في-5، حيث لم يتم توفير وثائق الإصلاح والتصميم الفعلية وقطع غيار المروحية هناك. بالإضافة إلى ذلك، لا يشارك فيه ممثلو المطور (شركة "ميل وكاموف").