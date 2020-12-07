بوتين وميركل يتفقان على تكثيف الاتصالات بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية، على تكثيف الاتصالات بين وزارتي الصحة الروسية والألمانية بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "في سياق التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، تم الاتفاق على المزيد من الاتصالات بين وزارتي الصحة في روسيا وألمانيا، وعلى وجه الخصوص، بشأن قضايا اللقاحات".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل في "صيغة نورماندي"، بما في ذلك من خلال المستشارين السياسيين لقادة روسيا الاتحادية وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، أنه "تم التأكيد على نية مواصلة العمل المشترك في "صيغة نورماندي"، بما في ذلك من خلال المستشارين السياسيين لقادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا".

توقعات بتطعيم من 6 إلى 7 مليون شخص في العاصمة موسكو

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، إنه كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الروسية، من الضروري تطعيم ما يصل إلى 7 ملايين شخص.

وأضاف سوبيانين: "عياداتنا لا تزال تقدم الرعاية الضرورية، لكننا نعمل على زيادة طاقة المستشفيات الاحتياطية التي أنشأناها، بما في ذلك القدرات التكنولوجية والطبية على حد سواء".

وقال العمدة، نحن بحاجة أن نضع خطة لتطعيم من 6 إلى 7 مليون شخص... ونحتاج أن نخوض تدريجيًا في ذلك، والعمل على آليات التسجيل الرقمي والخدمات اللوجستية بينها تسليم وحفظ جرعات اللقاح.

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة الماضي، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو للأطباء والمعلمين، وكذلك المختصين الاجتماعيين.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول "للمجموعة الأكثر عرضة للخطر".