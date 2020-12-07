الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست جيدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن الآن ليست في حالة جيدة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك ليس روسيا.

وقال بيسكوف "إن تحقيق التطور في العلاقات قد يكون أحد مكونات الحوار الثنائي بين موسكو وواشنطن، لكنه ليس كذلك، لأن الحوار بين موسكو وواشنطن ليس في حالة جيدة الآن، وليس ذلك خطأ الجانب الروسي. نحن أحد الأجزاء المكونة للحوار، ولكن هناك طرف آخر، لذلك، كما قلنا، سيعير أناتولي تشوبايس اهتماما خاصا لموضوع تطوير العلاقات".

وأضاف بيسكوف "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، فإن وزارة الخارجية ودوائر أخرى بالتنسيق معها، وبالطبع رئيس روسيا الاتحادية، يشارك في ذلك".

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين أناتولي تشوبايس ممثلا خاصا له لشؤون العلاقات مع المنظمات الدولية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الكرملين أن تشوبايس بمنصبه الجديد لن يعتبر موظفا في أجهزة الدولة ولن يتبع لكوادر إدارة الرئاسة الروسية.

جاء المرسوم بعد إعفاء تشوبايس من منصب رئيس مؤسسة "روس نانو" الحكومية لتكنولوجيا النانو، الذي شغله منذ 2008.