سلطات موسكو تأمل هزيمة فيروس كورونا في الأشهر المقبلة

أعربت نائبة عمدة العاصمة للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الاثنين، عن أملها في التغلب على فيروس كورونا في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت راكوفا في المؤتمر العلمي والعملي لعموم روسيا "الطب والجودة - 2020"، الذي عقد بصيغة الفيديو كونفرس: "لقد بدأ التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، وآمل أن نتمكن من هزيمته في غضون بضعة أشهر".

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة أمس الأول، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت راكوفا، أمس الأحد، أنه "تم فتح نحو 70 فرعا في موسكو على أن يتم فتح 100 فرع آخر"، مشيرة إلى أن "فروع التطعيم ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء كل يوم".

وأوضحت راكوفا أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيشمل كل المواطنين، لكن بالتدرج بدءا بالأطباء والممرضين العاملين مباشرة مع المصابين في المستشفيات مرورا بالمواطنين المعرضين لخطر الإصابة وأبرزهم البالغين سن التقاعد وصولا إلى العاملين في القطاعات التعليمية والاجتماعية المختلفة.

ومن جانبه قال فاليري فيكوركو، كبير الأطباء في مستشفى مدينة موسكو السريري رقم 15، إن فيروس كورونا قد ينحسر في روسيا في نهاية العام المقبل.

وقال: "على الأرجح، لن ينتهي الوباء بحلول صيف عام 2021، حسنًا، لأننا إذا بدأنا بالفعل في التطعيم، لا يزال الناس يمرضون، سيتعامل جزء لا بأس به مع هذا الفيروس، لذلك أعتقد أنه بحلول نهاية العام سينحسر".