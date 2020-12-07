كوساتشيوف: لا توجد أسس للتشكيك بالانتخابات في فنزويلا

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا جرت بالتوافق مع قانون ودستور البلاد، ولا توجد أسس للتشكيك بشرعيتها.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيوف لوكالة "سبوتنيك": "الانتخابات جرت وفقاً للدستور والقانون القائم. المراقبون من روسيا لم يرصدوا أية انتهاكات في العملية الانتخابية التي من الممكن أن تؤثر على نتائجها".

وأضاف البرلماني بأنه لا توجد أي أسس للتشكيك بشرعية هذه الانتخابات.

هذا وترأس كوساتشيوف اللجنة الروسية المؤلفة من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان للمراقبة على الانتخابات في فنزويلا. وأعلن عدد من الدول الأوروبية أن الانتخابات لا تتوافق مع معايير الديمقراطية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات الوطنية الفنزويلية أنه وفقًا لنتائج فرز 82% من الأصوات وبمشاركة 31% من الناخبين في انتخابات نواب الجمعية الوطنية، يتقدم التحالف الاشتراكي للقطب الوطني العظيم لسيمون بوليفار بنتيجة 67.6%، ويأتي حزب التحالف الديمقراطي المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 17.95% من الأصوات.