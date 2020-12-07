الكشف عن قواعد نقل وحفظ اللقاح الروسي "سبوتنيك -V"

وجاء في الوثيقة المنشروة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، الموقعة من طرف رئيسة الهيئة آنا بوبوفا، أنه أثناء النقل بالكامل وأثناء التخزين الإضافي للدواء، يجب ضمان حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وأقل.

كما حددت الوثيقة السلسلة الكاملة لنقل لقاح "سبوتنيك –v" والشروط الضرورية الأخرى لتخزينه.

هذا وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس/ آذار 2021.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" "سبوتنيك –v"، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك –v" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.