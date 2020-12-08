أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، بينها 323 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة أنه "تم إجراء أكثر من 80 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا. ولا يزال 540831 شخصا تحت الإشراف الطبي".

هذا وتم إجراء 323 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه "تم فتح نحو 70 فرعا في موسكو على أن يتم فتح 100 فرع آخر"، مشيرة إلى أن "فروع التطعيم ستعمل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء كل يوم".

وأوضحت راكوفا أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيشمل كل المواطنين لكن بالتدرج بدءا بالأطباء والممرضين العاملين مباشرة مع المصابين في المستشفيات مرورا بالمواطنين المعرضين لخطر الإصابة وأبرزهم البالغين سن التقاعد وصولا إلى العاملين في القطاعات التعليمية والاجتماعية المختلفة.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".