لافروف: الغرب يحاول إحياء نظام عالمي أحادي القطب لكن روسيا والصين لن تخضعا له

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يسير في اتجاه نظام أحادي القطب، لكن الصين وروسيا لن تخضعا له.

وقال لافروف في مؤتمر لمجلس الأمناء والاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية: "الغرب يحاول، بلا شك، إحياء نظام أحادي القطب للنظام العالمي، ولكن لن تخضع له أقطاب مثل الصين وروسيا".

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى نظام عقوبات جديدًا لإرضاء الولايات المتحدة ودون الاتصال بهيئات الأمم المتحدة.

وقال لافروف: "لقد حصل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على ثناء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من خلال الموافقة على حزمة آلية عامة لفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان".

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، أمس الاثنين، على نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد في اجتماع مباشر في بروكسل، ويدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.