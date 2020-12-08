الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا وألمانيا بحاجة إلى إعادة ضبط

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحوار بين موسكو وبرلين يحتاج إلى إعادة ضبط.

وقال لافروف خلال اجتماعه مع وفد من نواب "حزب البديل من أجل ألمانيا": "إن زيارتك إلى روسيا الاتحادية هي فرصة جيدة للغاية لمواصلة هذا الحوار والبحث عن نقاط اتصال إضافية. نحن نقدر حقًا إسهامك في الحفاظ على علاقاتنا، التي تحتاج إلى إعادة التفكير، وربما إلى إعادة ضبط أيضا".

وأشار لافروف إلى تراكم الكثير من القضايا المهمة في العلاقات بين موسكو وبرلين، والتي لا تزال تتضاعف، مشددا على أهمية الحوار على جميع الأصعدة بالنسبة للبلدين.

وفي وقت سابق، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية، على تكثيف الاتصالات بين وزارتي الصحة الروسية والألمانية بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "في سياق التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، تم الاتفاق على المزيد من الاتصالات بين وزارتي الصحة في روسيا وألمانيا، وعلى وجه الخصوص، بشأن قضايا اللقاحات".

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل في "صيغة نورماندي"، بما في ذلك من خلال المستشارين السياسيين لقادة روسيا الاتحادية وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، أنه "تم التأكيد على نية مواصلة العمل المشترك في "صيغة نورماندي"، بما في ذلك من خلال المستشارين السياسيين لقادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا".