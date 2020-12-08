حماية المستهلك الروسية تحذر من تناول الكحول قبل أسبوعين من التطعيم بلقاح ضد "كوفيد-19"

حذرت آنا بوبوف، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، من تناول الكحول قبل أسبوعين على الأقل من التطعيم ضد فيروس كورونا و 42 يوما بعده.

وقالت بوبوفا لراديو "كومسومولسكايا برافدا": "قبل أسبوعين على الأقل من التطعيم، من الضروري للغاية التوقف عن تناول الكحول. تطوير المناعة هو 21 يوما بين حقنتين و21 يوما أخرى بعد الحقن - 42 يوما".

مشيرة إلى أن 42 يوما من الحقن الأول هي فترة تكوين المناعة، وخلال هذه الفترة تحتاج إلى الاعتناء بنفسك.

يذكر بأن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن سابقا، أن التطعيم الجماعي للمواطنين الروس ضد "كوفيد-19" سيبدأ في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير، وسيتم تطعيم الفئات المعرضة للخطر في كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".