بدء التحقيق في حادثة سرقة قطع سرية من طائرة "إيل-80" الروسية

وقال ممثل قسم النقل في وزارة الشؤون الداخلية الروسية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "اتصل ممثل شركة بيرييف بنا وقال إنه عند فحص إحدى الطائرات، تم الكشف عن أن غرفة الشحن قد فتحت. يتم التحقيق في هذا الأمر".

في وقت سابق أعلنت التقارير أنه تم سرقة 39 محطة إذاعية من غرفة الشحن في طائرة إيل-80، المعروفة باسم "طائرة يوم القيامة". وفقًا للخبراء العسكريين، يمكن أن يكون من سرق القطع من جامعي الخردة المعدنية لبيعها لاحقا. تم العثور على أثار أحذية متسخة داخل الطائرة.

لم يتم تحديد كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى "القلعة الطائرة". وكانت الطائرة قد وصلت إلى تاغانروغ للصيانة.