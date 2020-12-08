هيئة حماية المستهلك الروسية تقيم المرض المجهول في الهند

أفادت الخدمة الصحفية في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو" بأنه لم تسجل أية حالات مرض جماعي بنفس الأعراض التي ظهرت لدى مرضى مصابين بمرض غير معروف في مدينة إلورو بولاية أندرا براديش جنوبي الهند.

وقالت الخدمة: "في روسيا، لم تكن هناك حالات مرض جماعي بأعراض مماثلة. تذكر الهيئة أنه لم يتم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع الهند، بسبب الانتشار النشط غير المنضبط لـ COVID-19. نوصي المواطنين في الهند باستهلاك المياه المعبأة حصريًا، ومراعاة الإجراءات الصحية عند تناول الطعام".

تراقب الهيئة بعناية الوضع الوبائي في العالم. وتراقب الوضع في الهند منذ 6 ديسمبر بعد تقارير إعلامية عن إصابة أكثر من 300 شخص بالمرض.

وأضافت الهيئة: "في الوقت الحالي، وفقًا لوسائل الإعلام الهندية تم نقل حوالي 315 شخصًا إلى المستشفى بأعراض مماثلة، ووفقًا لمعلومات غير مؤكدة، تم نقل أكثر من 50 شخصًا إلى المستشفى. تشمل الأعراض الدوخة، والإغماء المفاجئ، والرغوة في الفم، والرجفة. جميع المرضى من سكان ولاية أندرا براديش، أو بالأحرى مدينة إلورو وضواحيها. توفيت حالة واحدة. في الوقت الحالي، فإن الاحتمال الأول لهذا الحدث هو التسمم الجماعي (بماء ملوث، هواء ، طعام)".

يذكر أنه تم تسجيل تفشي مرض غير معروف في الهند، ونتيجة لذلك، تم نقل أكثر من 350 شخصًا إلى المستشفى بشكل عاجل، وتوفي أحدهم. أولئك الذين طلبوا المساعدة من الأطباء يعانون من نفس الأعراض: الإغماء، رغوة في الفم، التشنجات والرعشة. وفي محاولة لتحديد مصدر المرض، فتشت السلطات أكثر من 57 ألف منزل. تم فحص مصادر مياه الشرب، بما في ذلك وجود معادن ثقيلة، ولكن لم يتم العثور على شيء.