موسكو تعرب عن ارتياحها لقرار المحكمة التركية الإفراج عن الصحفيين الروس

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "تم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. أعرب الجانب الروسي عن ارتياحه لقرار المحكمة التركية بإطلاق سراح الصحفيين الروس من قناة "إن تي في" الروسية، المعتقلين على الأراضي التركية في 3 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام".

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى أهمية استئناف الاتصالات الروسية التركية على أعلى المستويات من أجل خفض معدل انتشار بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لقناة "إن تي في" بأنه تم احتجاز موظفي برنامج "التلفزيون المركزي"، أليكسي بتروشكو وإيفان ماليشكين، في إسطنبول، بعدها قطع الاتصال بهما.

وسبق لمصدر في وزارة الخارجية التركية أن قال لوكالة "سبوتنيك"، إن صحفيي "إن تي في" المحتجزين في تركيا لم يكن لديهما اعتماد، وأنهما كانا يصوران دون إذن في المنطقة التي توجد فيها شركة "بايكار سافونما" المصنعة للطائرات المسيرة. وأكدت إدارة إسطنبول احتجاز صحفيين من قناة "إن تي في" بتهمة التصوير غير المصرح به، وتم تمديد احتجازهما رهن التحقيق إلى ثلاثة أيام.