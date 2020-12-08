"فالينكي" تتارستان تنال شهرة واسعة في دول الخليج

ونقل موقع "تتر إنفو"عن المفوض التابع لرئيس جمهورية تتارستان لحماية حقوق رجال الأعمال فريد عبد الغنييف، قوله:" شركة كايز تصنع أحذية فالينكي المصنوعة من اللباد وتبيعها في الأسواق الإلكترونية. تم بيع 7.5 ألف زوج في العام الماضي، هذا العام بيع 12.5 ألف زوج. علاوة على ذلك، يتم شراء المنتجات في دول الخليج ومالطا.

وأضاف عبد الغنييف: " اتضح أنه في البلدان الدافئة، حيث نسافر للاستجمام، أحذيتنا تنال شهرة واسعة".

وأوضح عبد الغنييف أن المنتجات التتارية تنال شعبية واسعة لدى الأجانب مثل مستحضرات التجميل والحرف اليدوية والمنتجات الغذائية التي لا تتطلب ظروف تخزين معينة، وقال: "رواد الأعمال يعملون على مبدأ أنه لا يوجد مننج لا يمكن بيعه. السؤال هو كيف نفعل ذلك. اتخذ رئيس تتارستان قرارًا بإنشاء مركز لتدريب رواد الأعمال كيفية تحسين المبيعات. حتى يتمكنوا من اختيار أفضل الأسواق، وتعلم كيفية استهداف وتقييم المخاطر بطريقة متوازنة".

واختمم قائلا: "اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، تم تسجيل أكثر من 3.5 ألف من موردي البضائع في تتارستان على مختلف مواقع الإنترنت وتجاوز إجمالي إيراداتهم 3.5 مليار روبل".