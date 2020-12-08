مبتكر اللقاح الروسي: جميع الحيوانات معرضة للإصابة بكورونا

أوضح مدير مركز "غامالي" للأبحاث العملية، الذي ابتكر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا،، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن كورونا لا يصيب البشر فقط، بل ويصيب الحيوانات الأليفة أيضا.

موسكو – سبوتنيك. وقال غينتسبورغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس البشر فقط معرضون للإصابة بفيروس كورنا، بل أيضا الحيوانات الأليفة أيضًا، حيث بدأت حيوانات المنك تصاب بفيروس كورونا".

وتابع: "..فليس بعيدة إصابة القطط أو الكلاب، وواردة جدا إصابة العديد من الكائنات الحية الأخرى بفيروس كورونا".

وأضاف غينتسبورغ أن هذا يشكل مستودعا طبيعيا لهذه العدوى، بالطبع، وسينتشر الفيروس باستمرار ونصاب بالعدوى، إن لم يتم إجراء تطعيم.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.