وفاة آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفييتي عن عمر 79 سنة

أعلن رئيس نادي القادة العسكريين، نيكولاي ديرابين، اليوم الثلاثاء، وفاة آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفييتي، مارشال القوات الجوية، يفغيني شابوشنيكوف، عن عمر 79 عاما.

موسكو - سبوتنيك. وقال ديرابين لوكالة "سبوتنيك"، مجيباً عن سؤال ذي صلة: "للأسف هذه صحيح".

ووفقًا لديرابين، ستقام مراسم الدفن في المقبرة العسكرية الفيدرالية التذكارية في ميتيشي.

ولد يفغيني شابوشنيكوف في 3 شباط/ فبراير 1942. وخدم في القوات المسلحة للاتحاد السوفييتي منذ عام 1959. وكان طياراً منذ عام 1963، ثم كان طيار قدير وثم قائد طيران، ملاح فوج، قائد سرب، قائد فوج طيران مقاتل، قائد فرقة طيران مقاتلة. ومنذ عام 1979، كان نائب قائد القوات الجوية للتدريب القتالي في منطقة الكاربات العسكرية، ومنذ تموز/ يوليو 1984، نائب قائد القوات الجوية لمنطقة أوديسا العسكرية، وقائد القوات الجوية، ونائب القائد العام لمجموعة الطيران الحربي للقوات السوفيتية في ألمانيا، وقائد الجيش الجوي السادس عشر، والنائب الأول للقائد العام والقائد العام للقوات الجوية، نائب وزير الدفاع في الاتحاد السوفييتي. ومن 23 آب/ أغسطس إلى 26 كانون الأول/ديسمبر 1991، آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفييتي. وفي عام 1991، حصل شابوشنيكوف على رتبة مشير.

وكان منذ شباط/ فبراير 1992، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرابطة الدول المستقلة. ومن تموز/ يونيو حتى أيلول/سبتمبر 1993، شغل منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي. ثم عمل ممثلا لرئيس الجمهورية في الشركة العامة لتصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية "روس فاروجينيا". وفي عام 1995 أصبح رئيسًا لشركة "إيروفلوت"، ومنذ آذار/مارس1997 كان مساعدًا لرئيس روسيا في تطوير الطيران والملاحة الفضائية.

حصل شابوشنيكوف على وسام "على خدمة الوطن في القوات المسلحة للاتحاد السوفييتي"، الدرجة الثانية والثالثة، وسام "النجمة الحمراء"، والعديد من الميداليات.