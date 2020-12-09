موسكو تسجل 5746 حالة شفاء من فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مقر العمليات لمراقبة ورصد فيروس" كوفيد-19" في موسكو، اليوم الأربعاء، بتعافي 5746 مريضا آخر من فيروس "كوفيد -19" في العاصمة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين عالجهم أطباء موسكو أكثر من 507 آلاف شخص.

موسكو- سبوتنيك. وقال المقر في بيان له إنه: "في العاصمة، تعافى 5746 مريضا بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة بفيروس" كوفيد-19"، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من العدوى إلى 507149 شخصا".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل 26 ألفا و7 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5232 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2515009 إصابة.

ومن جانبها، حثت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، على عدم التسرع بالتفاؤل بشأن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنه من الضروري النظر إلى متوسط مؤشرات فيروس "كورونا" خلال أسبوع.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى بدء حملة التطعيم العام ضد فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح" المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وانطلقت في موسكو، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس" كورونا"، بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وتم فتح 70 عيادة للتطعيم حتى الآن، ومن المقرر فتح 100 أخرى حتى نهاية العام.