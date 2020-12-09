وسائل الإعلام الروسية تخصص 3 ساعات للمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس بوتين

أعلنت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن تخصيصها ثلاث ساعات للمؤتمر الصحفي السنوي لرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقب في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية في بيان أصدرته أن القنوات الروسية حددت 3 ساعات للبث المباشر المتعلق بالمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت في بيانها: "سيبدأ المؤتمر الساعة 12:00 بتوقيت موسكو يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول وسيكون عبر الفيديو من المقر الرئاسي في ضواحي موسكو".

كما سيعمل الصحفيون من وسائل الإعلام الروسية والأجنبية في مركز التجارة العالمي بموسكو وسيتضمن المؤتمر خطا مباشرا سيكون لدى المواطنين فرصة لطرح أسئلتهم وقضاياهم المختلفة.

وعقد المؤتمر في العام الماضي في 19 ديسمبر/ كانون الأول واستمر 4 ساعات و 48 دقيقة أجاب فيها بوتين عن 70 سؤالا.