الأمن الفدرالي الروسي: القبض على شاب كان يعد لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القبض على شاب كان يعد لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "قام جهاز الأمن الفدرالي في مدينة تولا بالقبض على مواطن من مواليد عام 2002، كان يعد لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية. كما تمت مصادرة بندقية صيد ووسائل اتصال ومواد تتعلق بجرائم مشابهة".

وينفذ جهاز الأمن الفدرالي الروسي عمليات دورية خاصة واسعة النطاق في مناطق مختلفة من روسيا.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.