روسيا تجري محادثات مع مصر لإلغاء التعريفات الجمركية

تجري روسيا محادثات تجارة حرة مع 3 دول من بينها مصر، من شأنها أن تمكن البلاد من تحسين وصولها إلى الأسواق من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الرئيسية.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك الإعلان في تصريحات لفيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا".

وقالت نيكيشينا لوكالة "سبوتنيك": "نناقش بنشاط إبرام اتفاقيات مع مصر والهند وإسرائيل. هذه هي الأسواق التي سنحصل عليها بدون رسوم جمركية إذا اختتمت المحادثات بنجاح".

وأكدت رئيسة مركز التصدير الروسي أن

المصدرين الروس يعتبرون الرسوم الجمركية عائقا خطيرا للغاية أمام دخول الأسواق المرتقبة.

وأضافت نيكيشينا: "في الصين، هناك رسوم عالية للغاية، إن لم تكن باهظة، على عدد من المنتجات، بينما بالنسبة للدول التي أبرمت معها الصين اتفاقيات تجارة حرة، فإن المعدل هو صفر".

يُعقد منتدى "صنع في روسيا"، وهو جزء من الجهود الترويجية التي يبذلها مركز التصدير - مؤسسة مملوكة للدولة لدعم الصادرات- في المركز الصحفي لوكالة المعلومات الدولية "روسيا سيغودنيا" في موسكو.