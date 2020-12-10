لافروف: الغرب يمكنه خلق الأسباب لاتهام روسيا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الغرب بإمكانه اختراع العديد من الأسباب لاتهام روسيا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ووضح الوزير الروسي خلال لقاء مع قناة "أر تي": "في الآونة الأخيرة، نحن متهمون بالتدخل في بيلاروس، والتدخل في ناغورني قره باغ فقط من أجل تعزيز مواقفنا الجيوسياسية ضد الغرب".

وأضاف لافروف قائلا: "ويزعم إننا اتفقنا مع تركيا على تقسيم هذه المنطقة، فقط حتى لا يعزز الغرب موقفه هناك. هذا هو المنطق التحليلي السائد الآن في أوروبا والولايات المتحدة، وخاصة في بريطانيا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى استئناف المواجهة التي شهدها العالم في زمن الحرب الباردة.

ويؤكد الغرب موقفه العدائي تجاه روسيا من خلال تكثيف النشاط العسكري عند حدود روسيا. فمثلا، كثف الناتو نشاطه العسكري في البحر الأسود. ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن المزيد من السفن الحربية التابعة لدول لا تطل على البحر الأسود تدخل هذا البحر الآن.