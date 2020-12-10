بوتين: "آر تي" تحظى بثقة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاقم عمل قناة "آر تي" التلفزيونية الدولية بمناسبة مرور 15 عاما على إطلاق البث، مشيرا إلى أن عشرات الملايين من الناس حول العالم يثقون في صوت القناة. وتم نشر برقية التهنئة على موقع الكرملين.

وأشار بوتين إلى أنه قبل 15 عامًا كان من الصعب تخيل مدى إمكانية "آر تي" في التأثير على شريط الأخبار اليومية.

وقال الرئيس "اليوم يراقبكم ويقرأكم عشرات الملايين من الأشخاص في العديد من دول العالم كل يوم. وهذا صوت موثوق به ومحترم. وبصراحة، فهذا الصوت هو صوت الحقيقة الذي يخافه البعض ويريدون إسكاته".

ووفقًا لبوتين، "يكمن نجاح القناة في اتباعها قوانين الصحافة النزيهة والمهنية والحرة، والتي تاريخيا ترفض أي احتكار للمعلومات أو رقابة أو حصر حق الحقيقة المطلقة لنفسها".

وشدد بوتين على أن "آر تي" لا تخشى طرح أسئلة غير مريحة، وتوفر منصة للنقاش ووجهات النظر المختلفة وتعطي للجمهور متعدد الجنسيات الحقائق الأكثر صلة بما يحصل في روسيا والعالم.

وأضاف بوتين: "أنا متأكد من أنه بفضل العمل المهني عالي الجودة للصحفيين والمحررين والمصورين، سوف يُسمع صوتكم، في جميع قارات الأرض مثل ما كان عليه الأمر دائما".

وتحتفل قناة "آر تي" اليوم بمضي 15 عامًا على البث المباشر، وقد أصبحت خلال هذه الفترة واحدة من أشهر قنوات التلفزيون المعلوماتية العالمية في العالم حيث يبلغ جمهورها الأسبوعي 100 مليون شخص.