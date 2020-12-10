مفاوضات حول إنتاج وإطلاق لقاح "سبوتنيك V" مع تركيا جارية الآن

صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، بأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يجري مفاوضات مع العديد من البلدان من اجل توريد وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" بما في ذلك مع تركيا.

وقال غينسبورغ خلال لقاء على قناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "المفاوضات "حول إمكانية البحث وامتلاك، وطرح لقاح "سبوتنيك V" على أراضي جمهورية تركيا" جارية الآن.

وأضاف غينسبورغ: "في الوقت الحالي، وبمشاركة معهدنا، معهد تطوير هذا الدواء، يجري صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي حاليًا مفاوضات مماثلة، بنجاح كبير مع عشرات البلدان على كوكبنا.

وأضاف قائلا: "كل هذه المفاوضات في مراحل مختلفة ففي بعض الأماكن بدأ الإنتاج التجريبي بالفعل، وتجري التجارب السريرية في مكان ما كجزء من المرحلة الثالثة".

وقام عالم المناعة والخبير في تطوير وبحث وتسجيل الأدوية الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، بمقارنة عيوب ومزايا اللقاح الروسي "سبوتنيك V" واللقاح الأمريكي-الألماني "فايزر" ضد فيروس كورونا.