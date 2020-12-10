روسيا... لأول مرة "التوأم الرقمي" يقوم بنقل الناس

قال مدير مركز الهندسة التابع لجامعة سان بطرسبورغ البوليتكنيكية، أليكسي بوروفكوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن سيارة "كاما 1" هي أول سيارة روسية مزودة بتقنية "التوأم الرقمي"، وأبدعها خبراء مركز الهندسة في مدينة سان بطرسبورغ بالتعاون مع خبراء شركة "كاماز" للسيارات

تستطيع سيارة "كاما 1"، وهي سيارة كهربائية ذات ثلاثة أبواب، أن تسير بسرعة تبلغ 150 كم في الساعة. ويمكن شحن بطاريتها بطاقة تكفي لـ250 كم. وتحتاج السيارة إلى ما يقل عن 7 ثوان لتصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة. ويبلغ طولها 3.4 متر وعرضها 1.7 متر، وارتفاعها 1.6 متر. وتبلغ المسافة الفاصلة بين سطح الطريق وأسفل السيارة 160 ملم.

يذكر أن "التوأم الرقمي" هو نسخة افتراضية إلكترونية للإنسان أو الآلة، يتم ربط الجسم الحقيقي فيها بنسخته الافتراضية لنقل البيانات بينهما. وتستخدم تقنية التوأم الرقمي عددًا كبيرًا من التقنيات الحديثة، منها تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.