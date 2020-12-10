بوتين: اعتقال مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية بسبب التسريبات السرية وليس بسبب عمله الصحفي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن قضية اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيفان سافرونوف، المتهم بالخيانة العظمى، ليست مرتبطة بعمله الصحفي، بل كونه سرب معلومات سرية خلال عمله في الشركة الحكومية.

وقال الرئيس الروسي بوتين بهذا الصدد: "لم تتم إدانته بسبب عمله الصحفي، بل خلال عمله مستشارا لمدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" حيث عمل على تسريب ونقل بعض المعلومات السرية إلى الجهات الأوروبية".

وأضاف بوتين قائلا: "الخيانة جريمة كبرى وهذه خيانة لشعبه وبلده ويجب معاقبة الخونة بشدة على كل ما يفعلونه".

وتابع بوتين قائلا: "ومن ناحية أخرى لا يمكن مقاضاة شخص بسبب معلومات عامة ومتاحة للجميع، لذلك سأقوم بالتأكد من القضية وفي حال أثبت العكس سيتم اتخاذ القرار المناسب".

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الصحفي إيفان سافرونوف لم يكن يملك قدرة على الوصول إلى المعلومات السرية في الوكالة.