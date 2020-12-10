برودة الجو تزيد من استهلاك الكهرباء في روسيا لهذا الشهر

موسكو - سبوتنيك. وقال غرابتشاك للصحفيين: "الطقس له تأثير قوي للغاية، الآن أصبح أكثر برودة. لدينا الآن ميزة إضافية مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر للعام الماضي، وهو الشهر الأول، الذي حصلنا فيه على زيادة، الاستهلاك أعلى من العام الماضي. العام الماضي، كان شهر كانون الأول/ديسمبر دافئًا للغاية".
وفي الوقت نفسه، لفت نائب الوزير إلى أنه في العام المقبل سيؤثر الطقس واتفاق "أوبك +" على استهلاك الكهرباء، مشيراً: "بهذا الشكل، نتوقع شتاءً أكثر برودة، بشكل عام، في المتوسط في روسيا، كمقارنة مع ما كان عليه سابقاً".
وفي سياق متصل ذكر "غرابتشاك" أن هناك ضرورة لبناء قدرات توليد جديدة للطاقة الكهربائية في جنوب غرب روسيا، وأن القرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه في النصف الأول من عام 2021.
وانخفض حجم توليد الكهرباء في منظومة الطاقة الموحدة لروسيا في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، بنسبة 4.1 في المئة، إلى 93.4 مليار كيلوواط/ساعة.
وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نوفمبر، انخفض حجم توليد الكهرباء في عموم روسيا، وفقًا لبيانات مكتب التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة، بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 956.9 مليار كيلوواط/ ساعة، كما انخفض إنتاج الكهرباء في منظومة الطاقة الموحدة في روسيا خلال 11 شهرًا بنسبة 3.6 في المئة إلى 941.9 مليار كيلوواط/ ساعة.
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