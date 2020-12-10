إمكانية تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية بلقاح "سبوتنيك V"

صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، أن لقاح "سبوتنيك V"يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينسبيرغ لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يمكن إعطاء لقاح "سبوتنيك v" ، للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية. لكن الشيء الوحيد هو أن لا يكون ذلك في مرحلة تفاقم المرض، أي أنه عندما الإصابة به مباشرة".

وأضاف، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة، بناءً على نصيحة أحد الخبراء، أن ينظروا أولاً في بعض معايير الدم: البروتين التفاعلي (سي) ومستوى الغلوبولين المناعي من الفئة (إي).

واختتم رئيس مركز "غامالي" بالقول: "إذا كان هذان المؤشران طبيعيين، فعندئذ بالطبع من الضروري التطعيم ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح ألكسندر غينتسبورغ، أن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا قد تلقوا لقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا.