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    السفير الإماراتي لدى روسيا محمد أحمد الجابر يلتقي مع الجنرال الروسي فيكتور زولوتوف، القائد العام للحرس الوطني الروسي.

    أول سفير عربي يزور الحرس الوطني الروسي والمدارس الروسية

    © Photo / UAE Embassy Moscow
    روسيا
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    قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا بنشاطات عدة خلال فترة زمنية قصيرة، بعد اعتماد الدكتور محمد أحمد الجابر سفيرا جديدا في موسكو.

    وبعد تسليم أوراق اعتماده إلى الكرملين، قام السفير الإماراتي بزيارات عدة في مجالات مختلفة من بينها دبلوماسية، واستثمارية، وغيرها. ومن أول النشاطات كانت زيارة شاملة إلى مقاطعة بريانسك الروسية بدعوة رسمية من محافظ المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، حيث زار السفير بعض الشركات المنتجة والمدارس الروسية في بريانسك ليطلع على البرنامج التعليمي.

    كما زار السفير الإماراتي مقر الإدارة المركزية للحرس الوطني الروسي، ليكون أول سفير عربي يزور تلك المؤسسة الأمنية في روسيا.

    والتقى الوفد الدبلوماسي برئاسة السفير الجابر مع الجنرال الروسي فيكتور زولوتوف، القائد العام للحرس الوطني الروسي، وناقش الطرفان إمكانية تبادل الخبرات العسكرية والأمنية بين البلدين.

    واطلع الجانب الإماراتي خلال تلك الزيارة على المتحف المركزي لقوات الحرس الوطني والتوجهات الرئيسية في أنشطة الدائرة الأمنية.

    كما تلقى السفير الإماراتي، في وقت سابق، دعوة لزيارة شركة "جورينيتشي غرينهاوز بلانت" الروسية، التي تنتج أكثر من 11 طنا من خضروات الدفيئة على مدار السنة، حيث استضاف فريق المصنع سفير الإمارات ليظهر له تكنولوجيا التصنيع والحفاظ على المنتجات من خلال أنظمة التحكم في المناخ المحلي والتحكم في ديناميكيات النمو وحالة النباتات.

    والتقى السفير الإماراتي، أيضا، عددا من المسؤولين الروس، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من بينهم نائب وزير الخارجية الروسي، والمتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ونائب رئيس الوزراء، وزير البيئة الروسي، وغيرهم من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال ورجال الدين.

    وتعليقا على ذلك النشاط الدبلوماسي لدى السفارة الإماراتية في موسكو، قال السفير محمد أحمد الجابر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "العلاقات بين البلدين مميزة وقوية واستراتيجية في ذات الوقت، ونحن في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو نعمل بجد واجتهاد ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين"، مضيفا أن هناك مجالات واعدة في العديد من القطاعات الحيوية بين البلدين.

    وأردف الجابر "‏أتوجه بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الثقة الغالية، التي أولتني إياها، مؤكدا عزمي على العطاء وبذل كل جهد لأكون عند حسن الظن، وكذلك لحكومة وشعب روسيا الاتحادية لما وجدته من الترحيب والحفاوة والاستقبال".

    يذكر أن السفير محمد أحمد الجابر قام بتسليم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث جرت مراسم التسليم في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو. وخلال مراسم تقديم السفير لأوراق الاعتماد في الكرملين، أشار بوتين إلى سرعة تطور العلاقات الروسية - الإماراتية الوطيدة، وذكر زيارته المثمرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، مؤكداً سعيه لتحقيق المزيد من التعاون على الأصعدة كافة.

    وعمل السفير محمد الجابر في المجال الدبلوماسي في جمهورية أوزبكستان، وفي بداية عام 2017 تم تعيينه سفيرا لدولة الإمارات في جمهورية كازاخستان وسفيرا غير مقيم في جمهورية طاجيكستان، حيث حصل السفير على وسام الصداقة بمرسوم رئاسي من رئيس جمهورية كازاخستان كأول سفير إماراتي يحصل على هذا التقدير من الحكومة الكازاخية نظرا للجهود المبذولة من قبله. كما يجيد السفير الجابر اللغة الروسية، علما بأن المؤهلات الحاصل عليها البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه باللغة الروسية.

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