روسيا تسجل 28 ألف 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و613 حالة وفاة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 28 ألف 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و597 ألف و711 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 28 ألف و585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية، من بينهم 4600 حالة دون أعراض، وهو ما يمثل 16.1 في المئة من المصابين".

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله، كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 7215 حالة، تليها مدينة سان بطرسبورغ بـ 3779 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1370 حالة.

وأضاف البيان أن 613 شخصا قد توفوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 45 ألف 893 حالة وفاة.

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أمس الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 81 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، بينها 499 ألف اختبار خلال الـ 24 الساعة الماضية.