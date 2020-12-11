دودون يزور روسيا بعد تنصيب الرئيس الجديد لمولدافيا

قال رئيس مولدافيا الحالي، إيغور دودون، إنه سيأتي إلى موسكو في زيارة عمل يومي 24 و 25 ديسمبر/كانون الأول، فور تنصيب الرئيس الجديد مايا ساندو.

وقال دودون في تسجيل مصور على صفحته في فيسبوك: "مساء 24 ديسمبر، بعد تنصيب الرئيس ساندو، سأذهب إلى موسكو، في 25 ديسمبر، وستكون هناك اجتماعات مهمة".

يذكر بأن رئيسة الوزراء السابقة "المؤيدة لأوروبا"، مايا ساندو، فازت في وقت سابق بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في مولدافيا، بحصولها على 57.75 في المئة من الأصوات متقدّمةً بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.

وانتخب مواطنو مولدافيا رئيسًا للدولة للسنوات الأربع المقبلة. ومع إغلاق مراكز الاقتراع، قالت ساندو إنها "واثقة من أن صوت الأمة سيسمع".

من جهته، قال دودون، إنه "صوت من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والقيم المسيحية"، مضيفا أنه "يجب أن نحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا".